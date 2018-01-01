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بمناسبة رمضان.. "جوجل" تقدم خدمة تحديد اتجاه القبلة

منذ 20 دقيقة
اتجاه القبلة من جوجل

اتجاه القبلة من جوجل

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

ذكرت شركة "جوجل"، اليوم الخميس، مستخدميها من المسلمين بإطلاقها، العام الماضي، موقع خاص بالمصلّين لإيجاد اتجاه القبلة بدقة وسهولة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويبحث عدد كبير من مستخدمي الإنترنت المسلمين عن برنامج أو موقع أو تطبيق لتحديد اتجاه القبلة للصلاة باستخدام هواتفهم.

وقدم "جوجل ارابيا" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو توضيحي، يكشف طريقة استخدام الموقع لتحديد موقع القبلة.

ويكفي أن يدخل المستخدم إلى الموقع g.co/QiblaFinder وتحديد "مكان تواجده"، ثم يبحث الموقع على مكان القبلة، وعند إيجادها يخبرك "أنت الآن باتجاه القبلة" ويقدم لك المسافة التي تبعدك عن الكعبة في هذا الاتجاه.

تستخدم جوجل أدوات دقيقة لتحديد موقع الكعبة من خلال تحديد خطي الطول والعرض بدقة عالية واستخدام معادلة هافيرسين وأيضًا الاستفادة من البوصلة داخل الهاتف الذكي لتعديل الإتجاه.

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