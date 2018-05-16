فيديو| كيف استقبل أحمد السقا تقليد علي ربيع له في "سك على أخواتك"؟

علقث الفنان أحمد السقا، على تقليد النجم الشاب علي ربيع له خلال مسلسله الكوميدي "سك على أخواتك" الذي بدأ عرضه أمس الثلاثاء على قناة MBC مصر.

جاء تقليد على ربيع للسقا على غرار أحد مشاهده الشهيرة في فيلم "أفريكانو" اثناء قفزة في البحر ليثبت حبه لمنى زكي عندما طلبته منه ذلك، إذ كان يتواجد علي ربيع مع حبيبته داخل المركب ولكنه رفض القفز في البحر حتى لايبتل جلبابه الصعيدي.

ونشر أحمد السقا مشهد على ربيع في المسلسل وعلق عليه عبر حسابه على instagram، " لو قولتلك تنط من هنا ؟؟؟ مبروك ياعلي وبالتوفيق ومبروك المنتج الخلوق صادق الصباح ربنا يكمل نجاحكم".