بالفيديو| ترامب وبوتين وزعيم كوريا الشمالية في إعلان رمضاني

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اليوم PM 07:31
ترامب وبوتين

ترامب وبوتين

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

قدمت مجموعة "زين" الكويتية، إعلان جديد في أول أيام شهر رمضان، تحت اسم "سيدي الرئيس"، يتناول معاناة اللاجئين الفارين من مناطق الصراع والدمار.

وجسد الإعلان شخصيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب زعيم كوريا الشمالية جيم كونج أون، حيث ظهر الأطفال وهم يناشدون الرؤساء من أجل إنقاذهم مما حل بهم من ويلات الحروب.

وتتناول الشركة من خلال الإعلان قضية القدس بعبارة "سنفطر في القدس عاصمة فلسطين"، في إشارة إلى رفض اعتراف الولايات المتحدة بها كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وحقق الإعلان ما يقرب من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على تحميله على قناة الشركة على "يوتيوب".

وحظي الإعلان بإشادة من شخصيات اجتماعية وإنسانية في مقدمتها ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله التي كتبت على حسابها في "تويتر": من الجيد أن نستمع إلى صوت الأطفال وأرفقت التغريدة بعرض فيديو الإعلان.

الإعلان من كلمات الكاتبة الكويتية هبة حمادة وألحان بشار الشطي وتوزيع ربيع الصيداوي، وإخراج سمير عبود، وتتميز إعلانات زين الرمضانية بأنها تُستوحى من قضايا الواقع، وهو ما يكسبها شعبية كبيرة.

وكانت "زين" قد نشرت في رمضان 2017 فيديو إعلانيا لانتحاري يتحداه ضحايا الإرهاب، بشكل واسع في الشرق الأوسط، حيث تظهر المشاهد الأولى رجلاً يصنع حزاما ناسفا، ويترافق ذلك مع صوت طفل يتحداه، وفتاة صغيرة تقول: "سأخبر الله بكل شيء، بأنكم ملأتم المقابر بأطفالنا وكراسي المدارس فارغة".

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