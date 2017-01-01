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كم حصلت تغريدة الملك سلمان عن شهر رمضان من تعليقات وإعجابات؟

اليوم PM 05:45
الملك سلمان

الملك سلمان

كتب: وكالات

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى الشعب السعودي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال الملك في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يحفظ وطننا وشعبنا، وأن يعم الخير والأمن والاطمئنان على عموم بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير".

وازدادت التعليقات المرحبة بتدوينة الملك، والمتمنية له دوام الصحة والعافية، وعلق النشطاء المئات من التعليقات المؤيدة للملك والمملكة.

وكانت تدوينة الملك حازت على 184.517 إعادة تغريد، فضلاً عن مايزيد عن 100 ألف إعجاب، و31 ألف تعليق، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الكبير من المواطنين بتغريدة الملك.

وكانت شركة "تويتر"، أعلنت خلال ملتقى التواصل الحكومي، أن حساب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أكثر حسابات القادة تفاعلاً في العالم على منصة الموقع.

وقال مدير مركز التواصل الحكومي، عبدالله المغلوث، في الملتقى الذي عقد بالعاصمة الرياض، إن تغريدة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الماضي 2017، جاءت ضمن أكثر 100 تغريدة تفاعلاً في العالم والأولى عربيًا، وهذا تأكيد أولا لشعبية خادم الحرمين الشريفين، وثانيًا على تفاعل المواطنين السعوديين معه عبر حساباتهم في "تويتر" كوسيلة للتواصل الاجتماعي.

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