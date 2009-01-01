بـ"تنويم مغناطيسي وزيارة اختيارية".. حديقة حيوان تعالج "رهاب العناكب"

إذا كانت تخاف من العناكب، فعليك أن تلتحق بدورات تدريب تنظمها حديقة حيوانات لندن، لتساعدك على التخلص من هذا الرهاب.

وقالت الحديقة في برنامجها التدريبي الذي نشرته، أن ملايين من الناس العاديين مرعوبون من العناكب. ومهما حاولوا تهدئة أنفسهم فإن رد فعلهم يبقى نفسه، وهو التعرق والغثيان والقلق وتسارع نبضات القلب، وحالات أسوأ منها، وفقا لشبكة "سي إن إن".

تشمل الدورات، المصممة من أجل التخفيف أو التخلص من الخوف من العناكب، علاجا سلوكيا معرفيا وآخر إيحائيا، حيث تبدأ الجلسات بشرح يقدمه خبير في العلاج الإيحائي للفوبيا أو الخوف المرضي وكيف تتشكل، ثم تليه أسئلة للمشاركين مصممة لفهم ما الذي يجعل بعض الناس يخافون الحيوانات التي لا يحبونها.

ثم يقدم خبير العناكب في حديقة الحيوانات، ديفيد كلارك، حقائق عن هذه الحيوانات، متطرقا إلى جميع الهواجس، التي أثارها المشاركون في الأسئلة، ليبين أنه ليس هناك ما يستدعي الخوف مطلقا.

ويخضع المشاركون إلى حصة تنويم مغناطيسي للتخلص من بقية الخوف من هذه الحيوانات المترسب في اللاشعور، وتعزيز الشعور الإيجابي تجاهها.

ويختتم المشاركون الدورة بزيارة اختيارية لقسم العناكب في الحديقة. ويمكنهم إذا رغبوا في ذلك لمس العناكب المنزلية، أو العناكب المكسيكية.

قد يبدو غريبا أن يتخلص الانسان من حالة نفسية لازمته لسنوات في أمسية واحدة، لكن البرنامج ساهم بالفعل في علاج نحو 5 آلاف شخص، وأوضح تحليل النتائج ومتابعة الحالات أن 80% من المشاركين أصبحوا يشعرون بالهدوء والراحة أمام العناكب.