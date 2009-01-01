تسجيل أول حالة وفاة بسبب السيجارة الإلكترونية منذ اختراعها في 2009

لقى رجل يبلغ من العمر 38 عامًا في فلوريدا، كأول وفاة بسبب السيجارة الإلكترونية، بعدما انفجرت في رأسه، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بدء الاستخدام العالمي لهذه السجائر، في عام 2009.

عُثر على "ألماديج ديليا"، في 5 مايو الجاري ميتا في غرفة نومه، بعدما انفجرت سيجارته الإلكترونية، في مدينة سانت بطرسبورج الأمريكية، وقال الأطباء الشرعيين بعد تشريح جثته، أن قطع من السيجارة المنفجرة دخلت رأسه، واحتراق 80% من جسده في ذات الوقت.

وكشف مؤخرا عن نوع السيجارة المسببة للوفاة، وهي من نوع "Smok-E Mountain" المصنعة في دول الفيليبين، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" الأمريكية.

وأشارت مديرية الإطفاء الأمريكية إلى وجود أكثر من 195 حالة انفجار مشابهة، حدثت بين عامي 2009 و2016، نجم عنها قرابة 133 إصابة، منها 38 خطيرة جدا، ولكن لم تسفر أي منها عن الوفاة من قبل.

كما نوهت المديرية الفدرالية، بأن السبب يعود بشكل أساسي إلى بطاريات الليثيوم، المستخدمة في السجائر الإلكترونية، أن المدخن يضطر لوضع البطارية على مسافة قريبة جدا من وجهه عند التدخين، ما يؤدي إلى إصابات خطيرة للغاية، في حال احتراق الليثيوم.

وحسب الصحيفة، احتمال انفجار بطارية الليثيوم قليل جدا، ولكن حال حدوثه في السجائر الإلكترونية، تكون العواقب أخطر منها في باقي الأجهزة.