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بالفيديو| امرأة تأكل الحيوانات المهددة بالانقراض

منذ 9 دقيقة
امرأة تأكل الحيوانات المهددة بالانقراض

امرأة تأكل الحيوانات المهددة بالانقراض

كتب: وكالات

ألقت الشرطة في كمبوديا القبض على امرأة صورت نفسها وهي تأكل الحيوانات المهددة بالانقراض بعد طهييها وتقوم بنشر الفيديوهات عبر يويتوب لكسب المال من الموقع.

وفي التفاصيل، تُصوّر المرأة مع وزوجها هذه الفيديوهات، التي تظهر فيها السيدة أثناء شوي الحيوانات على النار، لأكلها قرب منزلها في "بنوم بنه"، بحسب "ال بي سي".

نُشير إلى أنها ظهرت وهي تتناول ضفدعاً، سمكة قرش، كوبرا، سحلية وهذا الأمر أغضب رواد الانترنت ودفع بوزارة البيئة إلى مطاردة الثنائي حتى إلقاء القبض عليهما.

الجدير ذكره، أن الحيوانات لم تكن جميعها مهددة بالانقراض، كما أكد الزوجان أنها اشتريا الحيوانات البرية من السوق المحلية.

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