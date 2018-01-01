5 خطوات لتقليل إدمان الكافيين في رمضان

يعتبر البعض الكافيين إدمانا يصعب التخلي عنه بسهولة، حيث يعتاد البعض على تناوله بشكل يومي، وذلك عن طريق تناول العديد من المشروبات التي تحتوي عليه، مثل: الشاي، والقهوة، والمنبهات ومشروبات الطاقة، وهذا يصيبهم بمشكلة كبيرة في شهر رمضان.

ولذلك ينصح الخبراء بعدد من الخطوات للتخلص من إدمان الكافيين قبل حلول الشهر الكريم تتلخص في الآتي، بحسب "روتانا":

1- تخفيض الكميات تدريجيا:

من الضروري أن نخفض الكميات بشكل بطئ ومتوازن، وهو ما يعود على الجسم في البداية بأعراض الانسحاب من صداع وأرق وتقلب المزاج، ويحذر الخبراء من الانقطاع المفاجئ، ولذلك يجب التقليل من مرات شرب المنبهات شيئا فشيئا.

2-استخدام البدائل:

وذلك عن طريق تجربة أشياء بديلة، مثل استبدال الشاي الأحمر بالشاي الأخضر، حيث يعتبر أكثر صحية.

3- إضافة الماء:

يمكن استخدام الماء لتخفيف كمية الكافيين، وتقليل الأعراض الخطيرة المتعبة المصاحبة لتقليله، وهو ما يحافظ على نفس مذاق المشروب، ولكن مع تجنب الآثار غير الصحية له.

4- استخدام أكواب أصغر:

قد تكون هذه حيلة نفسية، حيث يتم الإيحاء للشخص بتناول المشروب ولكن في الحقيقة يكون تناول كمية أصغر، وبهذا يتم تقليل الكمية.

5- الاسترخاء:

لا شك أن الكافيين يعطي الإنسان الطاقة، ويفتقد الشخص في حالة نقص النيكوتين مصدرا أساسيا من مصادر الطاقة، ولذلك يجب أن يسترخي حتى لا يتعرض لأعراض مثل الصداع والإرهاق.