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وجبة وبندقية على كل موائد مطعم أسترالي

منذ 32 دقيقة
وجبة وبندقية على كل موائد مطعم أسترالي

وجبة وبندقية على كل موائد مطعم أسترالي

كتب: وكالات

ابتكر مطعم مطل على واجهة مائية في مدينة بيرث الأسترالية طريقة لجعل زبائنه يتخلصون من إزعاج طيور النورس التي تحيط بموائدهم، بل وتحط عليها أحيانا، إذ زود كل مائدة ببندقية مياه.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال مالك مطعم (ثري شيتس) في عاصمة ولاية أستراليا الغربية توبي إيفانز إن مشكلة طيور النورس صارت مزعجة للغاية، وكان من الضروري إيجاد طريقة للحفاظ على الزبائن الذين تشعرهم تلك الطيور بالخوف.

وأضاف إيفانز لتلفزيون (ناين نتوورك) الأربعاء "كان أمرا سيئا للغاية... أعتقد أن هذا هو موعدها (الطيور) من كل عام... صارت الآن مزعجة للغاية".

وتجتمع الطيور قرب المطاعم المطلة على الواجهة المائية لمرسى (هيلاري) للقوارب الصغيرة لتقتات على فضلات الطعام أو تنتظر من الزبائن إطعامها.

وقرر إيفانز اعتبارا من السبت الماضي تزويد كل مائدة ببندقية مياه، وهو ما رآه بعض الزبائن أمرا ناجحا.

وقال أحد الزبائن: "لم يعد علينا إلقاء أي شيء عليهم أو الفرار منهم للاحتماء".

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