آخر الأخبار

بالفيديو| عادل إمام يكشف عن منافسه الوحيد

بالفيديو| عادل إمام يكشف عن منافسه الوحيد

"عادل إمام" يعترف في حوار نادر: "مبعرفش أعاكس البنات"

"عادل إمام" يعترف في حوار نادر: "مبعرفش أعاكس البنات"

"علشان ولادنا".. زوجة عادل إمام تعارض "الإرهابي" ثم توافق عليه

"علشان ولادنا".. زوجة عادل إمام تعارض "الإرهابي" ثم توافق عليه

نجوم كان عادل إمام "وش السعد" عليهم: "حضنا الدنيا معاه"

نجوم كان عادل إمام "وش السعد" عليهم: "حضنا الدنيا معاه"

بالصور| رمضان حول العالم.. فوانيس مصر وتراويح إندونيسيا وكنافة باكستان

اليوم AM 08:22
صلاة التراويح في إندونيسيا

صلاة التراويح في إندونيسيا

كتب: محمد رمضان

نشر موقع "أمريكا اليوم" صورا لاحتفالات وطقوس المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم، حيث قال الموقع إنه الشهر الذي يصوم فيه المسلمون عن الطعام والشراب والتدخين والجِماع منذ شروق الشمس وحتى غروبها.

وسلَّط الموقع الضوء على صلاة التراويح، حيث نشر صورا لمئات المصلين في أحد مساجد إندونيسيا، كما نشر صورا لبيع الفوانيس في حي السيدة زينب بمصر، وأسواق الطعام في تركيا، وسيدة في كوت ديفوار تسبِّح ربها وأخرى تبيع البلح، وأسواق الياميش في الهند، وبيع السِبح في أفغانستان، وصناعة الكنافة في باكستان.

 

بيع الفوانيس في السيدة زينب بمصر

 

صلاة التراويح في إندونيسيا

 

المسلمون في كوت ديفوار

 

بائع السِبَح في أفغانستان

 

بائع خضراوات في باكستان يأخذ قيلولة، بالأمس

 

بائع كنافة في باكستان

 

أسواق تركيا

 

أسواق الهند

أخبار متعلقة

محافظ بورسعيد يستقبل الموكب الاحتفالي بمناسبة شهر رمضان

محافظ بورسعيد يستقبل الموكب الاحتفالي بمناسبة شهر رمضان

"أسيوط" تخفض ساعات العمل لموظفيها خلال شهر رمضان الكريم

"أسيوط" تخفض ساعات العمل لموظفيها خلال شهر رمضان الكريم

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد أول أيام رمضان وتستمر حتى الثلاثاء

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد أول أيام رمضان وتستمر حتى الثلاثاء

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

تختلف ساعات الصيام باختلاف المكان الذي تقع فيه الدولة وخط الطول ودائرة العرض التي تقع بها.
فيديو| بعد تربيته لمدة عامين.. اقتنوا "كلب" ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة

فيديو| بعد تربيته لمدة عامين.. اقتنوا "كلب" ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة

بعد تربيته لمدة عامين.. اقتنوا "كلب" ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة
فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات
بالصور| متسولة تثير الجدل بعد وفاتها.. "ثروتها أكثر من مليون دولار"

بالصور| متسولة تثير الجدل بعد وفاتها.. "ثروتها أكثر من مليون دولار"

بالصور| متسولة تثير الجدل بعد وفاتها.. "ثروتها أكثر من مليون دولار"
بالفيديو| بعد فوزه بالكأس.. الزمالك يعادل رقما حققه الأهلي قبل 33 عاما

بالفيديو| بعد فوزه بالكأس.. الزمالك يعادل رقما حققه الأهلي قبل 33 عاما

توج فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، ببطولة كأس مصر للمرة رقم 26 في تاريخه، عقب التغلب على نظيره سموحة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمبا