بالصور| رمضان حول العالم.. فوانيس مصر وتراويح إندونيسيا وكنافة باكستان

نشر موقع "أمريكا اليوم" صورا لاحتفالات وطقوس المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم، حيث قال الموقع إنه الشهر الذي يصوم فيه المسلمون عن الطعام والشراب والتدخين والجِماع منذ شروق الشمس وحتى غروبها.

وسلَّط الموقع الضوء على صلاة التراويح، حيث نشر صورا لمئات المصلين في أحد مساجد إندونيسيا، كما نشر صورا لبيع الفوانيس في حي السيدة زينب بمصر، وأسواق الطعام في تركيا، وسيدة في كوت ديفوار تسبِّح ربها وأخرى تبيع البلح، وأسواق الياميش في الهند، وبيع السِبح في أفغانستان، وصناعة الكنافة في باكستان.

بيع الفوانيس في السيدة زينب بمصر

صلاة التراويح في إندونيسيا

المسلمون في كوت ديفوار

بائع السِبَح في أفغانستان

بائع خضراوات في باكستان يأخذ قيلولة، بالأمس

بائع كنافة في باكستان

أسواق تركيا

أسواق الهند