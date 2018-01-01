آخر الأخبار

مطعم للفراخ المتبلة بالذهب في نيويورك

مطعم للفراخ المتبلة بالذهب في نيويورك

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

الحكومة اليمنية تعرض على المتمردين تبادلا للأسرى بمناسبة رمضان

الحكومة اليمنية تعرض على المتمردين تبادلا للأسرى بمناسبة رمضان

منظمات غير حكومية بتونس تطالب بحرية "المجاهرة بالإفطار" في رمضان

منظمات غير حكومية بتونس تطالب بحرية "المجاهرة بالإفطار" في رمضان

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

اليوم AM 05:12
إفطار

إفطار

كتب: أحمد حامد دياب

تختلف ساعات الصيام باختلاف المكان الذي تقع فيه الدولة وخط الطول ودائرة العرض التي تقع بها.

وتأتي كندا تأتي على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، ثم آيسلندا 19 ساعة و22 دقيقة، ثم والنرويج 19 ساعة،ثم السويد 18 ساعة 56 دقيقة.

ويصل عدد ساعات الصوم في روسيا إلى 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا 18 ساعة و9 دقائق.

تسجل دولة جزر القمر أقصر الدول في ساعات الصوم، خلال شهر رمضان 2018، بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة، وستكون أطول الساعات في الجزائر بنحو 15 ساعة و45 دقيقة، وذلك على مستوى الدول العربية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي الصومال 13 ساعة و27 دقيقة، واليمن 14 ساعة و7 دقائق، وفي السودان ستكون ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.

وتسجل السعودية 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات 14 ساعة و41 دقيقة، فيما تأتي البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة، والكويت 15 ساعة و4 دقائق، وفي مصر تصل ساعات الصوم إلى 15 ساعة و7 دقائق.

وفي فلسطين تسجل ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الأردن 15 ساعة و17 دقيقة، والعراق ستكون 15 ساعة و24 دقيقة، أما المغرب فتسجل 15ساعة و25 دقيقة، وسوريا 15 ساعة و25 دقيقة، وفي لبنان ستكون 15 ساعة و27 دقيقة، وليبيا 15 ساعة و31 دقيقة، وتونس 15 ساعة و45 دقيقة.

ويصل عدد ساعات الصوم في روسيا إلى 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا 18 ساعة و9 دقائق.

 

 

أخبار متعلقة

مُدرب ألعاب قـوى: التدريب نصف ساعة قبل الإفطار و"الجيم" ليلا

مُدرب ألعاب قـوى: التدريب نصف ساعة قبل الإفطار و"الجيم" ليلا

مُدرب ألعـاب قتالية: استحالة التدريب قبل الإفطار.. وتقليص المدة إلى ساعة ونصف

مُدرب ألعـاب قتالية: استحالة التدريب قبل الإفطار.. وتقليص المدة إلى ساعة ونصف

رجل دين سعودي يجيز الإفطار في رمضان لمواطني الدول الاسكندنافية

رجل دين سعودي يجيز الإفطار في رمضان لمواطني الدول الاسكندنافية

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو| بعد تربيته لمدة عامين.. اقتنوا "كلب" ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة

فيديو| بعد تربيته لمدة عامين.. اقتنوا "كلب" ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة

بعد تربيته لمدة عامين.. اقتنوا "كلب" ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة
فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات

فيديو| حفل زفاف يتحول إلى "ساحة حرب" بسبب حركة مشينة لإحدى المدعوات
بالصور| متسولة تثير الجدل بعد وفاتها.. "ثروتها أكثر من مليون دولار"

بالصور| متسولة تثير الجدل بعد وفاتها.. "ثروتها أكثر من مليون دولار"

بالصور| متسولة تثير الجدل بعد وفاتها.. "ثروتها أكثر من مليون دولار"
بالفيديو| بعد فوزه بالكأس.. الزمالك يعادل رقما حققه الأهلي قبل 33 عاما

بالفيديو| بعد فوزه بالكأس.. الزمالك يعادل رقما حققه الأهلي قبل 33 عاما

توج فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، ببطولة كأس مصر للمرة رقم 26 في تاريخه، عقب التغلب على نظيره سموحة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمبا
أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

تختلف ساعات الصيام باختلاف المكان الذي تقع فيه الدولة وخط الطول ودائرة العرض التي تقع بها.