لقاء ناري ينتظر مؤسس "فيسبوك" مع رئيس فرنسا

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إجراء محادثات "صريحة" مع مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بشأن الضرائب وخصوصية البيانات في غضون أسبوع عندما يستقبل رؤساء شركات تكنولوجية رائدة في باريس، في إطار توجه جديد يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي، أن ماكرون سيلتقي زوكربرج وأكثر من عشرة رؤساء تنفيذيين لشركات خلال قمة "التكنولوجيا من أجل الخير"، حيث سيطرح رؤيته بشأن تطوير الشركات الفرنسية وإجراء مناقشات تتناول مساعيه لفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على عوائد الشركات الرقمية ولشن حرب أكثر صرامة على الأخبار الكاذبة.

ويرتقب أيضا أن يشارك في القمة التي ينظمها قصر الإليزيه كل من فرجينيا رومتي الرئيسة التنفيذية لشركة (آي.بي.إم) وبريان كرزانيتش الرئيس التنفيذي لشركة إنتل وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت.

ويقدم ماكرون (40 عاما) نفسه مدافعا عن الشباب الفرنسي المواكب لتطورات العصر ويريد تحويل بلاده إلى "أمة ناهضة" لكنه يبذل جهودا في أوروبا لجعل الشركات الرقمية تدفع المزيد من الضرائب في المنبع.

وتأتي القمة في وقت تتعرض فيه شركة فيسبوك لضغوط في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن خصوصية البيانات، بعدما تبين أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية حصلت على عشرات الملايين من البيانات الشخصية للمستخدمين من الموقع الإلكتروني.

وقال مسؤول في مكتب ماكرون "ستكون هناك مناقشات صعبة".