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موسكو تكشف عن مفاجأة لجماهير كأس العالم

منذ 30 دقيقة
كأس العالم

كأس العالم

كتب: وكالات

قال نائب رئيس بلدية موسكو ورئيس قسم النقل و تطوير البنية التحتية في العاصمة الروسية موسكو، مكسيم ليكسوتوف، بأن جماهير ومشجعي كأس العالم الذين يملكون جواز المشجع سيكون لهم عروض خاصة من قبل مقاهي و مطاعم المدينة.

صرح ليكسوتوف بأن مشجعي كأس العالم الذين سيزورون العاصمة الروسية و يحملون جوازات المشجع ، سيتمتعون بعروض خاصة من قبل المقاهي و المطاعم، وفقًا لما قاله موقع "سبوتنيك".

حيث ستصل نسبة الحسومات لـ10 في المئة في مطاعم و مقاهي حديقة "غوركي" و "موزيون" وبارك "زاريادي"، ويكفي بأن يبرز حملة هذه البطاقات بطاقتهم ليحصلوا على الحسم.

وتابع ليكسوتوف قائلا، بأن هذه الحدائق تقع بالقرب من ملعب "لوجنيكي" و الذي سيحتضن عددا من المباريات بالإضافة لوقوعهم في وسط المدينة مما يسهل زيارتها بعد المباريات.

كما وسيتم توزيع عددا من الكتيبات التي تحوي إرشادات للسياح بستة لغات بالإضافة للخرائط و ستكون مجانية.

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