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فيديو| بعد أزمة "مسلسل يسرا".. شيرين تدافع عن فضل شاكر: "صوته لا يعوض"

منذ 51 دقيقة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

دافعت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن زميلها النجم اللبناني فضل شاكر، بعد حذف صوته من من تتر أغنية مسلسل يسرا "لدينا أقوال أخرى"، الذي سيعرض خلال شهر رمضان.

وقالت شيرين في حديثها مع برنامج mbctrending، إن "صوت فضل لا يعوض، وإنها مع الشعب اللبناني، وإن في حالة وجود خطأ لفضل يجب معاقبته ولكن لا يجب علينا مهاجمته بطريقة التي لا يجب أن نفعلها مع فنان كبير بحجم فضل شاكر".

وأضافت أن "الشعب اللبناني كريم وعطوف. فبقول لهم حاسبوا فضل اتحققوا في الموضوع وياخد جزاءه في حالة وجود خطأ من فضل".

وكان النجم اللبناني عبر عن استيائه من بيان شركة "العدل جروب" بعد حذف الاغنية من المسلسل، رغم أنها لا تزال تنتشر بكثافة وتحقق رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى الاغنية إعجاب الالاف من المستمعين.

كان اختيار الفنان اللبناني لغناء مقدمة مسلسل "لدينا أقوال أخرى" أثار ضجة كبيرة فرضت على الشركة المنتجة "العدل جروب" الإعلان في بيان رسمي عن حذفها لصوته من الأغنية بعد يوم واحد من طرحها، عبر موقع "يوتيوب".

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن سبب الحذف يأتي "احترامًا لمشاعر الشعب اللبناني".

وأوضحت العدل جروب، في بيانها، أنها تحترم، وتقدر الشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظرًا للعلاقات الفنية والتاريخية بين مصر ولبنان، والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يدر بخلدنا أن مشكلته ما زالت قائمة.

وأشارت إلى أن "التعاون مع فضل شاكر هو الطبيعي، كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي السنة الماضية".

 

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