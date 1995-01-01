بالفيديو| مصارع كان يلعب حافي القدمين.. تعرف على السبب

مصارع معتزل، احتفل بالأمس بعيد ميلاده الـ61، هو كيفين فون إيريش، الذي ينتمي إلى عائلة "فون إيريش" المعروفة بنشاطها في المصارعة الحرة، واشتهر كيفين بأنه كان يشارك في المباريات حافي القدمين تماما.

وبدأ كيفين مشواره على حلبة المصارعة الحرة منذ عام 1976 وعمره 19 عاما واشتهر بعداوته على الحلبة مع المصارع المعتزل ريك فلير، واعتزل كيفين المصارعة منذ عام 1995 وكان عمره 38 عاما، وانضم إلى قاعة الشهرة تكريما له في عام 2009، وهي الرابطة التي تضم كبار المصارعين والمعتزلين منهم.

وهناك قصة طريفة وراء تحول كيفين فون إيريش إلى مصارع حافي القدمين، وهي أنه قبل إحدى مبارياته تعرض لمزحة، حيث أخفى أحدهم حذاءه، وظل كيفين يبحث عن حذائه دون جدوى فقرر الخروج من غرفة خلع الملابس إلى الحلبة والمشاركة في المباراة حافي القدمين، ومن يومها قرر ألا يرتدي حذاءه ويشارك حافي القدمين دائما في المباريات كنوع من الشهرة والتميز.

فيديو مباراة بين كيفين فون إيريش والمصارع الكندي- السوداني عبدالله الجزار.