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نصائح هامة لضمان قيادة سيارة آمنة لكبار السن

منذ 25 دقيقة
نصائح هامة لضمان قيادة سيارة آمنة لكبار السن

نصائح هامة لضمان قيادة سيارة آمنة لكبار السن

كتب: وكالات

يسعى العديد من المسنين قيادة السيارة بأنفسهم، ولكن الأمر يتطلب التأكد من مدى قدرتهم على فعل ذلك بصورة منتظمة وآمنة.

وقالت مبادرة أبحاث الزهايمر، إن هناك بعض العلامات، التي يمكن الاسترشاد بها، ومنها عدم السير بأمان في حركة المرور، والتوتر مع ظهور التكدسات والازدحامات المرورية أو عند السير في المناطق غير المعروفة، وفقًا لـ"موقع 24".

وشددت على التحقق من إمكانية تحريك الرأس لإلقاء نظرة إلى الخلف عبر الكتف، وكذلك رؤية مستخدمي الطريق الآخرين وسماع صوت المحرك والإشارات الأخرى الصادرة من حوله.

وأوضحت أن من بين علامات قصور القدرة على قيادة السيارة، هي السير ببطء أو العدوانية أثناء القيادة.

ونصحت الراكب الأمامي، بمراقبة كيف يتحرك الشخص المسن في حركة المرور، فإذا ضل الطريق في المناطق المعروفة بالنسبة له، فإن ذلك لا يعد من العلامات الجيدة، وكذلك في حال عدم إدراك قواعد المرور جيداً، وفي مثل هذه الحالات يتعين على الراكب الأمامي التحدث مع السائق.

كما قالت الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن انه من الضروري استشارة الطبيب بصورة منتظمة عند الرغبة في قيادة السيارة، وذلك من أجل التحقق من مدى القدرة على الإبصار والسمع وتحريك الرأس بصورة جيدة لإلقاء نظرة عبر الكتف، والتحقق مما إذا كانت هناك إصابة بأمراض عقلية أو عصبية أو مرض السكري.

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