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بالصور| انهيار جسر يودي بحياة 5 طلاب أثناء التقاطهم صورا تذكارية

منذ 50 دقيقة
انهيار جسر يودي بحياة 5 طلاب أثناء التقاطهم صوراً تذكارية

انهيار جسر يودي بحياة 5 طلاب أثناء التقاطهم صوراً تذكارية

كتب: وكالات

أدى انهيار جسر خشبي قديم فوق نهر في كشمير، إلى مقتل 5 طلاب على الأقل وإصابة آخرين، كانوا من بين عشرات وقفوا على الجسر لالتقاط صور تذكارية.

وصرح جواد أيوب مسؤول قسم السياحة في شطر كشمير الخاضع لإدارة باكستان، إنه تم إنقاذ 14 طالباً، بعد انهيار الجسر، وأن فرق الإنقاذ المدنية والعسكرية تبحث عن 12 طالبا آخر على الأقل، بعد أن جرفهم النهر، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وكان معظم الطلاب في أوائل العشرينات من العمر، ويدرسون في كلية الطب، بجامعة فيصل آباد في إقليم البنجاب الشرقي، كما أن بعض الطلاب من كلية في لاهور، كانوا أيضاً من بين الطلاب الذين سقطوا في النهر الجارف.

وأضاف أيوب: "نأمل أن تتوقف الخسائر عند هذا الحد، ولكن سيكون من الصعب العثور على ما تبقى من الطلاب على قيد الحياة، لأن تدفق المياه مرتفع للغاية".

وأوضح أيوب، أن السكان المحليين صمّموا الجسر لاستخدامه بأعداد صغيرة، ولم يدرك الشبان الخطر، حيث انهار بهم الجسر، بعد أن وقف عليه نحو 30 طالباً كانوا بصدد عبوره لمشاهدة الشلال، والتقاط الصورة التذكارية بقربه.

وقالت الشرطة إن ثمانية من الطلاب الذين تم انقاذهم أصيبوا بجراح مختلفة، ونُقلوا جوّاً الى مظفر أباد في مروحية عسكرية للحصول على المساعدة الطبية، في حين لا يزال 12 آخرين في عداد المفقودين، مع تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء.

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