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هل تريد متابعة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل؟.. إليك القنوات الناقلة

هل تريد متابعة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل؟.. إليك القنوات الناقلة

هل تريد متابعة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل؟.. إليك القنوات الناقلة

اليوم PM 07:58
الأمير هاري وميجان ماركل

الأمير هاري وميجان ماركل

كتب: وكالات

يشهد السبت المقبل إقامة حفل الزفاف الملكي بين الأمير هاري وميجان ماركل في قلعة وندسور، المقرر نقله عبر عدد من القنوات التلفزيونية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط.

وستنقل أكثر من 6 قنوات مشفرة أحداث الزفاف الملكي، مثل "سكاي نيوز"، و"آي تي في" البريطانيتان، بالإضافة إلى قناة "إي" الأمريكية الترفيهية، والتي ستستضيف خبراء موضة لتقييم فستان زفاف ميجان ماركل، وإطلالات أبرز الحاضرين للزفاف، وتتوافر كل هذه القنوات على شبكة "أو إس إن".

تستمر التغطية الحية لقناة "إي" للزفاف الملكي، لمدة 5 ساعات من قلعة وندسور، من الساعة 9 صباحا بتوقيت جرينتش، مع المذيعة جوليانا رانسيك، ومصفف الأزياء براد جوريسكي، والخبيرة الملكية ميلاني بروملي. 

أما بالنسبة للقنوات المفتوحة، وغير المشفرة الناقلة للزفاف الملكي، فمن أبرزها قناة "فوكس نيوز"، وقناة "سي إن إن" الأمريكيتين، اللتان ستبدآن في تغطيتهما المباشرة من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش. 

يذكر أن الزفاف الملكي البريطاني، سيعرض سينمائيا في الولايات المتحدة ببث الحدث المرتقب كاملا، إذ أقدمت شركة الأفلام "فاثوم إيفنتس" على هذه الخطوة، من خلال شراء حق بث احتفالات الزواج كاملة بدون أن يتخللها إعلانات، وعرضها في دور السينما في الولايات المتحدة.

وستكلف تذكرة حضور الحفل "سينمائيا"، 10 دولارات، على أن يتم عرض لحظة وصول العروسين ومراسم الزفاف وردود الفعل بعد الزواج، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

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