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فيديو| بعد تربيته لمدة عامين.. اقتنوا "كلب" ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة

اليوم PM 07:40
كلب - دب

كلب - دب

كتب: وكالات

اضطرت أسرة صينية للتخلي عن حيوانها المفضل، بعدما اكتشفت بعد عامين من الاحتفاظ به أنه ليس كلبا كما كانت تعتقد.

ولاحظت سو يون أن "كلبها" يتناول كميات ضخمة من الطعام مقارنة بباقي الكلاب ولا يتوقف عن النمو ويمتلك القدرة على الوقوف على ساقيه، حتى أدركت حقيقة أنه دب، وليس كلبا، بعد أن وصل وزنه لأكثر من 110 كيلوغرامات.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن سو، التي تعيش في قرية قرب مدينة كنمينغ جنوبي الصين، قولها: "كان كلما ينمو يصبح أكثر شبها بالدببة. أنا أخاف من الدببة".

ونقلت الأسرة حيوانها، الذي يبلغ طوله واقفا نحو متر، إلى مركز يونان لحماية الحياة البرية، بعد الكشف المثير.

وقال خبراء المركز إن الدب من النوع الآسيوي الأسود المهدد بالانقراض، واضطروا إلى تخديره أثناء نقله إلى مقره الحالي.

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