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بالفيديو| ألماني يعتدي على لاجئ سوري بالكلاب المفترسة

منذ 54 دقيقة
ألماني يعتدي على لاجئ سوري ويطلق كلبيه المفترسين لعضه

ألماني يعتدي على لاجئ سوري ويطلق كلبيه المفترسين لعضه

كتب: وكالات

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر لحظة تعرض شاب سوري لهجوم وحشي من قبل كلاب، أطلقها صاحبها عليه.

واعتدى شاب ألماني على الرجل السوري، حيث أطلق كلبيه المفترسين ليعقراه، حدث ذلك عندما كان الضحية برفقة عائلته في إحدى الحدائق بمدينة ماغديبورغ الألمانية.

ووفقًا لموقع "سبوتنيك"، فإن الجاني صاحب الـ23 عامًا أطلق كلابه بعد أن سب المهاجر السوري وعائلته.

وأكدت الشرطة الألمانية، في بيان لها، التعرف على الجاني، وجرت مصادرة كلابه، ونقل المواطن السوري للمشفى لتلقي العلاج.

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