6 أساليب للتخلص من ضغط العمل.. "روح في ميعادك.. الشغل مش بيخلص"

يشعر الكثيرون بضغط في العمل ما يؤثر على الحالة المزاجية والنفسية للموظف وأيضا في أداءه داخل المؤسسة.

ويُقدم مصطفى خليفة استشاري تطوير الأعمال، أساليب إذا استطاع الشخص الالتزام بها في عاداته اليومية لم يشعر بضغط العمل مرة أخرى.

أولا، النوم لساعات كافية:

"لازم ننام لعدد ساعات كافية عشان ندي لجسمنا حقه، بالطريقة دي هنكون فايقين وريحنا نفسنا من الضغوط اللي حصلت امبارح".

ثانيا، المشي يوميا:

"ممكن تكون تمشية الصبح قبل الشغل لو الشغل قريب اتمشاله، ولو بعيد وبتروح بعربية حاول تركن بعيد وتتمشى شوية ولو مواصلات أكيد بيتحتاج تمشي لها، المهم ميبقاش مشي كتير عشان متحسش بإرهاق، مع مراعاة الظروف الجوية إذا كان صيف أو شتاء عشان تقدر تمشي في جو مناسب".

ثالثا، أعطي لنفسك "راحة" وسط العمل:

"حتى لو لعشر دقايق حاول تسترخي وسط اليوم عشان تقدر تكمل بنفس المستوى، ممكن تكون راحة من أجل شرب شاي أو قهوة، أو عشان تصلي، وحاول تخليها في مكان غير المكتب اللي متعود تشتغل فيه.

رابعا، تناول وجبة خفيفة وسط اليوم:

"حاول تاكل وجبة خفيفة فيها فيتامينات والعناصر الأساسية اللي الجسم محتاجها عشان تقدر تفوق، ولازم تكون خفيفة متحسش أنك تقلت أكتر بعدها، ممكن تبقى فاكهة أو سلطة أو حتى سندوتش بس خفيف ويفضل يكون في وسط اليوم لا تكون بدري عشان متشعرش بالجوع آخر اليوم، ولا تكون متأخر عشان متحسش بالصداع والإرهاق قبل تناول الوجبة:.

خامسا، الابتعاد عن الحديث بالمشاكل مع زملاء بالعمل:

دايما الكلام والنقاش في الأمور السلبية بيعود عليك حتى لو بشكل غير مباشر بإحساس الضغط والارهاق، ده غير أننا أوقات كتير بنتكلم في المشاكل وحلولها مش في ايدينا، وبالتالي بيبقى الكلام مش بناء وعشان مش بنوصل لحلول بنحس أننا مخنوقين.

سادسا، انهي مهام عملك في الموعد المحدد وعود إلى المنزل:

"أوقات كتير بيطلب مننا شغل كتير، وبنحتاج نشتغل بعد مواعيد العمل عشان نخلصه، حاول تشتغل بكفاءة أفضل وخلص شغلك في معاده، وحتى لو مخلصش حاول تكمله تاني يوم الشغل مش بيخلص".