آخر الأخبار

6 أساليب للتخلص من ضغط العمل.. "روح في ميعادك.. الشغل مش بيخلص"

6 أساليب للتخلص من ضغط العمل.. "روح في ميعادك.. الشغل مش بيخلص"

"ابحث مع الشرطة".. طوارئ بسبب سمكة قرش مفقودة: زرقاء ومتوحشة

"ابحث مع الشرطة".. طوارئ بسبب سمكة قرش مفقودة: زرقاء ومتوحشة

"رامي" من عامل بناء لمدرب بنوادي إيطاليا: "شقيت عشان مبقاش مجرد رقم"

"رامي" من عامل بناء لمدرب بنوادي إيطاليا: "شقيت عشان مبقاش مجرد رقم"

"كعكة زفاف" بحجم الأمير هاري وخطيبته ميجان: تكفي 500 شخص

"كعكة زفاف" بحجم الأمير هاري وخطيبته ميجان: تكفي 500 شخص

6 أساليب للتخلص من ضغط العمل.. "روح في ميعادك.. الشغل مش بيخلص"

منذ 26 دقيقة
أساليب للتخلص من ضغط العمل

أساليب للتخلص من ضغط العمل

كتب: منة العشماوي

يشعر الكثيرون بضغط في العمل ما يؤثر على الحالة المزاجية والنفسية للموظف وأيضا في أداءه داخل المؤسسة.

ويُقدم مصطفى خليفة استشاري تطوير الأعمال، أساليب إذا استطاع الشخص الالتزام بها في عاداته اليومية لم يشعر بضغط العمل مرة أخرى.

أولا، النوم لساعات كافية:

"لازم ننام لعدد ساعات كافية عشان ندي لجسمنا حقه، بالطريقة دي هنكون فايقين وريحنا نفسنا من الضغوط اللي حصلت امبارح".

ثانيا، المشي يوميا:

"ممكن تكون تمشية الصبح قبل الشغل لو الشغل قريب اتمشاله، ولو بعيد وبتروح بعربية حاول تركن بعيد وتتمشى شوية ولو مواصلات أكيد بيتحتاج تمشي لها، المهم ميبقاش مشي كتير عشان متحسش بإرهاق، مع مراعاة  الظروف الجوية إذا كان صيف أو شتاء عشان تقدر تمشي في جو مناسب".

ثالثا، أعطي لنفسك "راحة" وسط العمل:

"حتى لو لعشر دقايق حاول تسترخي وسط اليوم عشان تقدر تكمل بنفس المستوى، ممكن تكون راحة من أجل شرب شاي أو قهوة، أو عشان تصلي، وحاول تخليها في مكان غير المكتب اللي متعود تشتغل فيه.

رابعا، تناول وجبة خفيفة وسط اليوم:

"حاول تاكل وجبة خفيفة فيها فيتامينات والعناصر الأساسية اللي الجسم محتاجها عشان تقدر تفوق، ولازم تكون خفيفة متحسش أنك تقلت أكتر بعدها، ممكن تبقى فاكهة أو سلطة أو حتى سندوتش بس خفيف ويفضل يكون في وسط اليوم لا تكون بدري عشان متشعرش بالجوع آخر اليوم، ولا تكون متأخر عشان متحسش بالصداع والإرهاق قبل تناول الوجبة:.

خامسا، الابتعاد عن الحديث بالمشاكل مع زملاء بالعمل:

دايما الكلام والنقاش في الأمور السلبية بيعود عليك حتى لو بشكل غير مباشر بإحساس الضغط والارهاق، ده غير أننا أوقات كتير بنتكلم في المشاكل وحلولها مش في ايدينا، وبالتالي بيبقى الكلام مش بناء وعشان مش بنوصل لحلول بنحس أننا مخنوقين.

سادسا، انهي مهام عملك في الموعد المحدد وعود إلى المنزل:

"أوقات كتير بيطلب مننا شغل كتير، وبنحتاج نشتغل بعد مواعيد العمل عشان نخلصه، حاول تشتغل بكفاءة أفضل وخلص شغلك في معاده، وحتى لو مخلصش حاول تكمله تاني يوم الشغل مش بيخلص".

أخبار متعلقة

بالفيديو| ظاهرة فلكية تؤثر على الحالة المزاجية لـ4 أبراج.. تعرف على الأسباب

بالفيديو| ظاهرة فلكية تؤثر على الحالة المزاجية لـ4 أبراج.. تعرف على الأسباب

خواتم تتغير حسب الحالة المزاجية.. «على كل لون يا مشاعر»

خواتم تتغير حسب الحالة المزاجية.. «على كل لون يا مشاعر»

7 خطوات تجعلك توفر من راتبك "القليل"

7 خطوات تجعلك توفر من راتبك "القليل"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

انتظر بلوغه سن السادسة عشرة، ليستخرج أول بطاقة شخصية فى حياته، وقصد السجل المدنى بتفاؤل، لكن حينما تسلم البطاقة شعر بالإهانة وخيبة الأمل حينما وجد وظيفته
بالصور| الزومبي يصل الصعيد.. "فوتوسيشن" لخريجي كلية العلوم بوجوه مرعبة

بالصور| الزومبي يصل الصعيد.. "فوتوسيشن" لخريجي كلية العلوم بوجوه مرعبة

بوجوه وملابس مخيفة ومرعبة وملطخة بالدماء ظهر خريجي دفعة كلية العلوم بجامعة الوادي، في فوتوسيشن " الزومبي" احتفالاً بتخرجهم وتعبيرًا عن معاناتهم خلال الدراسة وم
بالفيديو| "برعي" يكشف اسم البطلة الأصلية لـ"شاهد ماشافش حاجة"

بالفيديو| "برعي" يكشف اسم البطلة الأصلية لـ"شاهد ماشافش حاجة"

قال الفنان سامي جوهر، الذي أدى دور "برعي" في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، إنه كان يسير في شارع القصر العيني....
طلبة جامعة يكتشفون أن أستاذهم "بطل أفلام إباحية للمثليين"

طلبة جامعة يكتشفون أن أستاذهم "بطل أفلام إباحية للمثليين"

يدخل قاعة المحاضرات يوميا ليدرس مادة الرياضيات، وحوله هالة من الوقار الذي يستمده من كونه أحد أساتذة الجامعة الموقرين، لكن الطلاب لم يخطر ببالهم يوما أن أستاذهم
لهذا السبب.. توقف عن تناول الأرز فورا

لهذا السبب.. توقف عن تناول الأرز فورا

يفضل الكثير من الشعوب العربية وجود طبق من الأرز على مائدة الطعام، نظرًا لمذاقه الجيد، وسهولة تحضيره، إلا أن أخصائية أمريكية تُحذر من تناوله