"كعكة زفاف" بحجم الأمير هاري وخطيبته ميجان: تكفي 500 شخص

قضت "لارا ماسون" 250 ساعة في صنع الكعك الرائع، والنتيجة النهائية مبهرة للغاية، فحين تنظر إلى الكعك ستجد أمامك صورة واقعية للأمير "هاري" وخطيبته الممثلة الأمريكية "ميجان ماركل".

ونشر موقع "ديلي ميرور" صور للكعكة التي تكلفت ما يقرب من 15 كجم من الزبدة، و15 كجم من الدقيق، و15 كجم من السكر، و300 بيضة و20 كجم من الشيكولاتة، والتي تكفي لإطعام قرابة 500 شخص.

وقالت "لارا" التي قضت ساعات طويلة من العمل: "لقد كان عملا حقيقيا حقا، وأنا فخورة بنفسي جدا"، مشيرة إلى أن هذه أطول كعكة قامت بصنعها حيث بلغ طولها 6 أقدام، وكان الجزء الأصعب هو نحت وجوه "هاري"، و"ميجان" من الشيكولاتة.

وأضافت "لارا" أن الكعكة كانت تبدو رائعة، لكن الاختبار الأكبر كان عندما عرضتها على ابنتيها التوأم البالغتين من العمر عاما واحدا.

وصنعت "لارا" الكعكة في منزلها في "ويست ميدلاندز" وقالت: "لقد كان الوقت المخصص لصناعة الكعك، مجرد محاولة للعثور على عشر دقائق هنا وهناك".

وفي فبراير صنعت نماذج بالحجم الطبيعي لبنتيها التوأم "ليلي وليلا" في حفلة عيد ميلادهما الأول.