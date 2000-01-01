الأمير هاري وعروسه ميجان ماركل سينزلان في فندقين منفصلين

قال مكتب الأمير البريطاني هاري، الاثنين، إنه وعروسه الممثلة الأمريكية ميجان ماركل سينزلان في فندقين منفصلين بمنطقة وندسور، عشية زفافهما السبت المقبل.

وينزل الأمير هاري في كوورث بارك التابع لدورشستر كوليكشن "مجموعة استثمار سياحي" وسينضم إليه شقيقه الأكبر الأمير وليام، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن تعقد مراسم الزفاف في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور غربي لندن.

وأضاف القصر في بيانه "ماركل بصحبة أمها دوريا راغلاند سينزلان في فندق كليفيدن هاوس".

وفي موقعه على الإنترنت عرض فندق كوورث بارك الفاخر سعر الغرفة مقابل نحو 2000 جنيه إسترليني أي حوالي 2719 دولار في الليلة الواحدة.

ويبدأ سعر الجناح في فندق كليفيدن هاوس من 1535 جنيها إسترليني في الليلة.