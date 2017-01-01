بالفيديو| سيث رولينز يستمر في الاحتفاظ بحزام القارات.. هل من منافس؟

استمر المصارع الواعد سيث رولينز في الفوز على خصومه الذين خاضوا تحديات ضده محاولين انتزاع حزام بطولة القارات منه، وآخرهم كيفين أوينز، الذي لقي الهزيمة على يد "رولينز" في عرض "رو" فجر اليوم.

ويحتفظ "رولينز"، ذو الـ31 عاما، بالحزام منذ أن فاز به أول مرة في عرض "راسلمينيا 34" في 8 أبريل الماضي، عندما هزم ذا ميز، حامل اللقب سابقا، وفين بالور، في مباراة ثلاثية قوية، واستمر "رولينز" في الاحتفاظ باللقب بعد فوزه في "أعظم رويال رامبل" بالسعودية في مباراة ضد 3 مصارعين آخرين بينهم ذا ميز، وفاز مرة ثالثة على ذا ميز في عرض "باكلاش" في 6 مايو، ثم قبل تحدي موجو راولي في عرض "رو" الأسبوع الماضي وهزمه، وقبل تحدي كيفين أوينز اليوم وهزمه أيضا ليحتفظ بالحزام ويثبت تألقه.. فهل من منافس يستطيع أن يضع حدا للمصارع الشاب العنيد سيث رولينز وينتزع منه اللقب؟

الجدير بالذكر أن "رولينز" استطاع الحصول على لقب "جراند سلام"، وهو لقب يُمنح للمصارع الذي يفوز بالبطولات الأربعة الكبرى، وهي بطولة الوزن الثقيل وأمريكا والقارات والزوجي.

فيديو ملخص مباراة سيث رولينز ضد كيفين أوينز على حزام بطول القارات..