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بالفيديو| رجل أمن ينقذ طفلة من الموت تحت عجلات القطار بأعجوبة

منذ 21 دقيقة
رجل أمن ينقذ طفلة من الموت تحت عجلات القطار بأعجوبة

رجل أمن ينقذ طفلة من الموت تحت عجلات القطار بأعجوبة

كتب: وكالات

عاشت طفلة أسوأ لحظات رعب في حياتها في محطة قطار بالهند، بعدما كادت أن تلقى مصرعها تحت عجلات القطار لولا تدخل أحد عناصر الأمن بطريقة بطولية.

وقع الحادث في محطة بمدينة مومباي الهندية، بعد أن كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مع والديها، اللذين كانا يستعدان لصعود القطار، وبعد صعود الوالدين تحرك القطار، ما جعل الفتاة التي كانت تستعد للصعود تفقد توازنها، قبل أن يتدخل أحد عناصر الأمن بسرعة كبيرة، وينقذها بعد أن كانت قريبة جداً من السقوط على السكة الحديدية، وفقًا لصحيفة "سبق".

وقالت مصادر محلية إن عنصر الأمن والطفلة يعانيان من جروح بسيطة، مشيرة إلى أن الفتاة نجت من الموت بأعجوبة.

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