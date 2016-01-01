فيديو| تعرض الفائزة في "الأغنية الأوروبية" لموقف محرج أمام الكاميرات

تداول النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية "نيتا بارزيلاي"، لموقف محرج أمام الكاميرات.

ووثقت كاميرات الصحفيين لحظة وقوع المطربة أثناء نزولها من على السلالم، وذلك بعد أدائها في الدور نصف النهائي الأول من المسابقة، حيث فازت نيتا بالمركز الأول برصيد 283 نقطة.

ويظهر الفيديو لحظة نزول النجمة الدرج بين هتافات المعجبين، وقررت نيتا التلويح للمعجبين، ولكنها تعثرت وسقطت. وتم مساعدتها على النهوض، ووقفت كما لو أن شيئا لم يحدث، من أجل تقديم التحية لمعجبيها، وفقًا لـ"سبوتنيك".