قتل مديره وأكل لحمه بعد خلاف حول راتبه

قتل مزارع في أندونيسيا الرجل الذي يعمل لديه، قبل أن يعمد إلى قطع جزء من لحمه وطهيه، حتى لا تطارده روحه بحسب اعتقاده.

واتهمت الشرطة في جزيرة سومطرة المزارع البالغ من العمر 54 عامًا وابنه، بالتآمر لقتل الرجل الثري، بعدما حجب رواتبهما على مدى 3 سنوات، وكان يدين لهما بنحو 1500 دولار.

وأوضحت نتائج التحقيقات، أن المزارع تسلل إلى منزل الضحية خلال الليل، وقتله باستخدام منجل وهو نائم، قبل أن يستعين بابنه البالغ من العمر 16 عاماً، لنقل الجثة ودفنها بالقرب من النهر، بحسب ما نقله "موقع 24" عن صحيفة ميرور البريطانية.

وأوقفت الشرطة المزارع وابنه في موضعين مختلفين حيث تفيد التحقيقات، أن المزارع لم يبدي أي ندم على قتله للرجل، واعترف أنه خطط لقتل صاحب المزرعة على مدى أسبوع قبل تنفيذ الجريمة.

ويواجه المزارع وابنه تهمة القتل العمد، ومن المتوقع أن يتم تحويلهما للمحاكمة خلال الأسبوعين القادمين، وفي حال تمت إدانتهما، يمكن أن يواجه الأب عقوبة الإعدام، في حين أن حكم الابن سيكون مخففاً لصغر سنه.