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السر في "آي أو إس".. لماذا يتميز "آيفون" على "أندرويد"؟

اليوم PM 06:25
هواتف آى فون

هواتف آى فون

كتب: وكالات

يشكو العديد من أصحاب الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، من عدم تلقيهم لخدمة "5 نجوم"، التي يحظى بها ملاك هواتف "آيفون".

ومن أبرز وجوه التمييز في المعاملة بين أصحاب هواتف "أندرويد" عن نظرائهم في "آيفون"، هو أن التحديثات التي تطرأ على غالبية أشهر التطبيقات، دائمًا ما تصل إلى هاتف "آيفون" أسرع من هاتف "أندرويد"، بحسب موقع "سبوتنك".

وأحدث مثال على هذا، التحديث الذي طرأ على تطبيق "واتسآب"، والمتعلق بإمكانية تشغيل فيديوهات "فيسبوك" و"انستغرام" مباشرة من خلاله، وهي الميزة التي مازالت غير متوافرة عبر هواتف "أندرويد". 

ولا يكمن التميز الذي يحظى به مستخدم "آيفون" في قوة نظام تشغيله "آي أو إس" فقط، بل في الميكانيزم، التي يتبعها المنافس الأبرز له "أندرويد" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية.

ويتمثل ذلك في أن "أندرويد" يسمح لكل أصحاب التطبيقات بالحصول على الـ"Source Code" فقط الخاص بالتطبيق على المتجر الإلكتروني التابع لأندرويد "جوجل بلاي"، ما يسمح لأصحاب التطبيقات بالتحكم الكامل في التطبيق وتوقيت طرح التحديثات.

أما نظام تشغيل "آي أو إس" التابع لشركة "أبل" الأمريكية، فيكون أكثر صرامة في التعامل مع أصحاب التطبيقات، حيث يشترط عليهم ضرورة الحصول على كافة الأكواد الخاصة بالتطبيق قبل طرحه على متجر "آب ستور"، ما يمنح التحكم لنظام "أبل"، ما يجبر أصحاب التطبيقات على طرح تحديثاتهم سريعا، حتى لا تتعرض تطبيقاتهم للتوقف أو التعطل.

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