للتخلص من الضعف الجنسى.. الخلايا الجذعية تحل مكان "الفياجرا" 

كشف علماء دانماركيون من مركز الطب التجديدي، خلال دراسة أجروها، أن الخلايا الجذعية ستحل مكان حبوب "الفياجرا"، حيث يمكن للخلايا أن تساعد الرجال في التخلص من ضعف الانتصاب.

ووجد الأطباء، خلال دراستهم، أن حقن الخلايا الجذعية أعاد تأهيل الأعصاب والأوعية الدموية في القضيب، بالإضافة إلى استعادة الانتصاب، وفقاً لـ"سبوتنك".

وأشار العلماء إلى أن الدراسة شملت فقط الرجال الذين أزيلت لديهم غدة البروستاتا، مما أدى إلى تدهور الأعصاب والأوعية الدموية، وبعد حقن المرضى بالخلايا الجذعية، استعاد المرضى الانتصاب لمدة سنة على الأقل، حيث ينوي الخبراء مواصلة البحث من أجل تحديد المدة الدقيقة لفعالية الدواء.

ويقول العلماء إن الخلايا الجذعية ستساعد على استعادة الانتصاب لملايين الرجال الذين فقدوه بسبب مرض السكري وأمراض القلب والشيخوخة وارتفاع ضغط الدم.