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بالفيديو| "برعي" يكشف اسم البطلة الأصلية لـ"شاهد ماشافش حاجة"

اليوم AM 12:51
بالفيديو| "برعي" يكشف اسم البطلة الأصلية لـ"شاهد ماشافش حاجة"

بالفيديو| "برعي" يكشف اسم البطلة الأصلية لـ"شاهد ماشافش حاجة"

كتب: رامي الجزيري

قال الفنان سامي جوهر، الذي أدى دور "برعي" في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، إنه كان يسير في شارع القصر العيني، فقابل الفنان شوقي شامخ بالصدفة، وكان متوجهًا إلى المسرح للقاء الفنان عادل إمام، وطلب منه الحضور معه، لأداء دور داخل الكواليس، وبالفعل ذهب معه، وفي أحد الأيام كان سامي جوهر ينادي الفنان الذي يقوم بدور الحاجب في المسرحية، لكنه لم يحضر فاضطر للدخول ومعه زجاجة المياه الغازية.

وأوضح جوهر، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم، أنّ الجو كان حارًّا ولم يكن المسرح مكيّفًا، وكان الفنان عادل إمام يشعر بالعطش، فلم يجد جوهر أمامه سوى الدخول بملابسه الكلاسيكية الرسمية، التي لم تكن متماشية على الإطلاق مع دور الحاجب، فقال له عادل إمام بمجرد رؤيته وهو ممسك بزجاجة المياه الغازية: "إنتو جايبين لي وزير الحاجة الساقعة؟"، وتم تثبيت دوره في المسرحية بعدها ولكن بعد تغيير ملابسه.

وأشار جوهر إلى أنه وقتها كانت هالة فاخر هي البطلة الأصلية للمسرحية، والتي حلت مكانها الفنانة ناهد جبر فيما بعد. وأضاف أنّ معظم كواليس المسرحية كانت بحضور هالة فاخر، ولكن تم التصوير بعد الاستعانة بالفنانة ناهد جبر في دور حبيبة سرحان عبد البصير "عادل إمام".

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