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على غرار "بيتكوين".. "فيس بوك" تعتزم إطلاق "عملة رقمية" خاصة بها

أمس PM 11:22
فيس بوك تنوي إطلاق "عملة رقمية" مشفرة خاصة بها

فيس بوك تنوي إطلاق "عملة رقمية" مشفرة خاصة بها

كتب: وكالات

تنوي شركة "فيس بوك" إطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة بها، لتسهيل الدفع في عمليات البيع والشراء عبر منصتها لأكثر من ملياري مستخدم، مُقتحمةً بذلك مجال العملات الرقمية الشائع استخدامها في الوقت الحالي، وهذا وفقاً لتقرير صادر عن أليكس هيث من موقع "Cheddar".

ولم تفصح فيس بوك عن المشروع ولكن مصدر مسؤول من داخل "فيس بوك" أبلغ موقع "Cheddar"، أن "الشركة جادة للغاية بشأن إطلاق عملة رقمية خاصة بها"، والذي يؤكد ذلك إعلانها الأسبوع الماضي عن تكوين فريق جديد لاستكشاف أفضل السبل للاستفادة من تكنولوجيا "بلوك تشين"، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وبدأت شركة "فيس بوك" قبل عام تقريبًا في دراسة نظام التشفير المعتمد على تكنولوجيا "بلوك تشين" (blockchain) عندما بدأت عضو فريق تطوير الشركة مورجان بيلر، بالنظر في كيفية استخدام المنصة الاجتماعية لهذه التكنولوجيا الناشئة لدعم عمليات الدفع بالعملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"إيثريوم" (Ethereum).

وأعلنت "فيس بوك"، في هذا الأسبوع، أن نائب الرئيس المسؤول عن تطبيق مسنجر ديفيد ماركوس، سيقود فريقًا جديدًا لاستكشاف أفضل السبل للاستفادة من تقنية "بلوك تشين"، لتسهيل المعاملات المالية بين مستخدمي تطبيق مسنجر.

كان ديفيد ماركوس، قبل انضمامه إلى فيس بوك يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ "باي بال" (PayPal)، كما أنه أحد المستثمرين الأوائل في العملة الرقمية "بيتكوين" وفي شهر ديسمبر الماضي، انضم إلى مجلس إدارة شركة (Coinbase)، وهي واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم.

وصرح ماركوس، بأن "فيس بوك لم يكن لديه خطط لدمج العملات الرقمية في تطبيقاته في وقت قريب"، موضحًا أن طرق الدفع التي تستخدم التشفير في الوقت الحالي مكلفة وبطيئة للغاية، وأن المؤسسات التي تعتمد على تكنولوجيا "البلوك تشين" تحتاج مبدئياً لإصلاح جميع مشكلاتها.

وستشكل تكنولوجيا "بلوك تشين" والعملات الرقمية المشفرة تحولاً جذرياً بالنسبة لفيس بوك نظراً لعدد مستخدميه الذين تخطوا 2 مليار مستخدم وكذلك لقسم التسويق والإعلانات الموجود في الموقع. كما يضيف التقرير إلى أن الشركة تبحث عن طرق أخرى للاستفادة من تكنولوجيا "بلوك تشين" للمساعدة في التحقق من هوية الحسابات وتشفير البيانات.

كما أعلن مارك زوكربيرج، في يناير الماضي، أن "فيس بوك تخطط للتعمق أكثر ودراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للتقنيات الجديدة مثل العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency".

ويحتاج "فيس بوك" على الأرجح إلى إجراء عمليات استحواذ في مجال تكنولوجيا "بلوك تشين" والعملات الرقمية لتطوير عملة رقمية افتراضية خاصة به، كما قال أحد الأشخاص الذين على دراية بالمشروع.

يذكر أن في عام 2009 دخلت المنصة الاجتماعية مجال العملة الرقمية الافتراضية حين أصدرت (Facebook Credits)، والتي يمكن استخدامها لشراء السلع الافتراضية داخل الألعاب مثل (Farmville). ولكن هذه الميزة لم تكتسب انتشاراً واسعاً وتم إغلاقها بعد ذلك بعامين.

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