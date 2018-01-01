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بالفيديو| إزالة قطنة تنظيف علقت في أذن مريض لعامين

منذ 38 دقيقة
إزالة قطنة تنظيف علقت في أذن مريض لعامين

إزالة قطنة تنظيف علقت في أذن مريض لعامين

كتب: وكالات

أجرى طبيب عملية إزالة قطنة تنظيف من أذن رجل بريطاني، بعد أن ظلت عالقة لمدة عامين، دون أن يدرك وجودها.

وعلقت القطنة داخل أذن المريض خلال عملية تنظيف روتينية، ولم يدرك وجودها إلا بعد نحو عامين، عندما كان يسبح، مما أدى إلى دخول الماء في أذنه، لتبتل القطنة، ويزداد حجمها، مسببة آلاماً شديدة.

ونجح الدكتور "نيل ريثاثا"، من إزالة القطنة، في عيادة السمع بمدينة "ليسيسترشاير"، وقام بتصوير العملية، ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وصرح الدكتور نيل بعد العملية: "راجعنا المريض مع آلام وانسداد في الأذن اليمنى، وكانت القطنة عالقة بشكل ملاصق لطبلة الأذن، واستغرق الأمر دقيقة واحدة لإزالتها، ولحسن الحظ، لم تتعرض الطبة لأي أذى".

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