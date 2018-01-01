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لهذا السبب.. توقف عن تناول الأرز فورا

منذ 50 دقيقة
لهذا السبب.. توقف عن تناول الأرز فورا

لهذا السبب.. توقف عن تناول الأرز فورا

كتب: وكالات

يفضل الكثير من الشعوب العربية وجود طبق من الأرز على مائدة الطعام، نظرًا لمذاقه الجيد، وسهولة تحضيره، إلا أن أخصائية أمريكية تُحذر من تناوله.

وقالت أخصائية الطب الوقائي في "كليفلاند كلينيك" والخبيرة في علم التغذية، روكسان سوكول، إن الأرز غالبا ما يجرد من فوائده وقيمته الغذائية عقب طهيه، بحسب ما قالته مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

وأوضحت "سوكول" أن الأرز كان مصدر قلقها الغذائي الرئيس طيلة السنوات الماضية، مضيفة أن "الكربوهيدرات الموجودة في الأرز مرتبطة بالبدانة وبزيادة الوزن".

وتابعت "كما أن الأرز الأبيض بعد تصنيعه أو طبخه يفقد كل مكوناته المهمة مثل البروتين والألياف والفيتامينات".

ونصحت الأخصائية الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن بالتوقف "حالا" عن تناول الأرز الأبيض، مقترحة عليهم أطعمة أخرى مثل القمح الكامل والأرز البني.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية حذرت هي الأخرى من بعض أضرار الأرز، حيث قالت في أحد تقاريرها إن الأرز يحتوي على مكوّن الزرنيخ السام.

والزرنيخ هي مادة كيميائية توجد في الأرض وفي الماء ويمتصها الأرز.

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