بالفيديو| غزالة تضرب كلبا "علقة ساخنة" حتى لا يزعج صغيرها

كما يحدث في سيناريوهات أفلام الكارتون، تلقى كلب سيء الحظ ضربًا مربحًا من غزالة شاردة بعد أن أزعج صغيرها بالنباح، الذي اعتبرته الغزالة مصدر تهديد لصغيرها.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك facebook مقطعًا مصورًا لغزالة تسير مع صغيرها بين منازل- تبدو أمريكية لما تتمتع به بعض المناطق في الولايات المتحدة من اقترابها من غابات- وبدا على الأم الخوف من شيء ما، بحسب ما نشرته "العين" الإماراتية.

بعد لحظات نظرت الأم في الاتجاه المعاكس لصغيرها وبدأت تهرول باتجاه كلب، يبدو أنه خرج من أحد المنازل، وبدأت تلقنه ضربًا مبرحًا مستخدمة أرجلها الأربعة.

في الخلفية، ظهر صوت إحدى السيدات التي كانت تنادي الكلب تارة، وتصرخ في الغزالة لتتوقف تارة أخرى، لكن الغزالة لم تترك الكلب إلا بعد تأكدها من عدم محاولته الاقتراب مرة أخرى من صغيرها، لكنها عادت مرة أخرى لإفزاع قطة حاولت استفزازها في الغابة.