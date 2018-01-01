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كويتي يحول جسد عامل إلى "طفاية سجائر" ويعتدي عليه جنسيا

كويتي يحول جسد عامل إلى "طفاية سجائر" ويعتدي عليه جنسيا

كويتي يحول جسد عامل إلى "طفاية سجائر" ويعتدي عليه جنسيا

منذ 38 دقيقة
كويتي يحول جسد عامل إلى "طفاية سجائر" ويعتدي عليه جنسيا

كويتي يحول جسد عامل إلى "طفاية سجائر" ويعتدي عليه جنسيا

كتب: وكالات

اتهم عامل هندي في الكويت كفيله بالاعتداء الجنسي عليه وتعذيبه بالحرق والضرب إطفاء السجائر في جسده، وهو ما يحقق فيه رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت.

الهندي البالغ من العمر (24 عاماً)، وبحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية نقلا مصدر أمني، تمكن من الفرار من قبضة كفيله ولاذ بسفارة بلاده مستغيثاً وطلب من مسؤوليها توفير الحماية اللازمة له، فتوجه به أحد المسؤولين إلى المستشفى وأحضر تقريراً طبياً بالإصابات التي لحقت به والتي تفيد تعرضه لحروق وجروح متفرقة، ثم قصدا الجهات الأمنية، حيث قدم المجني عليه شكوى أرفق بها التقرير الطبي، وأفاد فيها بأنه فوجئ بمعزبه ينهال عليه بالضرب المبرح، ثم أطفأ السجائر في أنحاء متفرقة من جسده، حتى وصل به الأمر إلى اعتدائه جنسياً عليه.

وطبقاً للمصدر الأمني فإن "المعتدى عليه ادعى أن كفيله ربما كان في حال غير طبيعية ، وأدلى ببياناته وعليه سجلت قضية بحق المعزب أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبط وإحضار المتهم والاستماع إلى أقواله في ما نسب إليه".

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