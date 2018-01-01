"جوجل" تعلن عن صفحة جديدة لمنع تتبع المستخدمين

أطلقت شركة جوجل صفحة جديدة تسهل على المستخدمين إيقاف الشركة من تتبع جميع تحركاتهم عبر الإنترنت.

وتمثل التغييرات الجديدة جزءا من جهود جوجل للوفاء باللوائح الأوروبية العامة الجديدة لحماية بيانات المستخدمين وذلك بعد فضيحة تسريبات بيانات مستخدمي فيسبوك على يد شركة الاستشارات كامبريدج أناليتيكا، بحسب موقع CNBC الأمريكي.

ويمكن لأي شخص في العالم استخدام الأدوات الجديدة لمنع جوجل من تسجيل نشاطهم على الويب وسجل المواقع ومعلومات الأجهزة والأوامر الصوتية المرسلة إلى مساعد جوجل وسجل بحث يوتيوب وأكثر.