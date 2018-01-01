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دراسة تحذر من تناول المضادات الحيوية

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دراسة تحذر من تناول المضادات الحيوية

أمس PM 10:52
مضادات حيوية

مضادات حيوية

كتب: وكالات

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول بعض المضادات الحيوية عن طريق الفم قد يأتي بأثر جانبي غير سار.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، أن تناول المضادات الحيوية، التي تأخذ عن طريق الفم كان مرتبطا بمعدلات خطر مرتفعة في ما يتعلق بتطوير حصوات الكلى، بحسب صحيفة "تايم" الأمريكية.  

خلال العقود الماضية، ارتفع عدد المرضى المصابين بحصوات الكلى دون تفسير واضح للسبب.

ومع ذلك، ترتبط هذه الحالة بتغيرات بكتيرية في الأمعاء والمسالك البولية، ما يدفع الباحثين إلى دراسة العلاقة بين المضادات الحيوية وحصى الكلى.

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