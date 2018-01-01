المسافر إلى روسيا بالعجلة: "الطريق مغلق ومحتاج مساعدة وزير الرياضة"

وجه محمد نوفل، الشاب المصري صاحب تجربة السفر إلى روسيا عن طريق الدراجة الهوائية (العجلة)، رسالة لمناشدة وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، من أجل مساعدته للحصول على تأشيرة دخول أوكرانيا، البلد الأخير في رحلته قبل الوصول إلى روسيا.

وبدأ "نوفل" رحلته من ميدان التحرير في القاهرة، معتزمًا الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، وبعد رحلة واستعدادات استغرقت 14 شهرًا، حتى الآن، توقفت رحلة الشاب المصري على حدود أوكرانيا.

وقال نوفل في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "الحقيقة إن طول السفر بيكون فيه عقبات كتيرة وده جزء من الرحلة نفسها إلا إن المشكلة اللي أنا فيها حاليًا أكبر من إن أقدر أحلها لوحدي.. أنا وصلت من 3 أيام بوخارست - رومانيا - وللأسف مش قادر أحصل على تأشيرة دخول أوكرانيا (الدولة الأخيرة قبل الوصول لروسيا) وتم إبلاغي من خلال السفارة المصرية هنا على لسان القنصل الأوكراني إن الطريقة الوحيدة لقبول ورقي هي إن التدخل يكون من وزير الخارجية المصري ويتواصل مع الوزير الأوكراني واللي يقدر يعمل استثناء عشان يقبلوا ورقي (وده كله عشان مش معايا إقامة في دولة أوروبية وكان فيه سبب قاهري خلاني معرفش أخدها من القاهرة)".

أضاف نوفل: "لحد دلوقتي مش في إيدي حاجة أعملها للأسف أكتر من إني أحاول أقول هنا عالسوشيال ميديا لعل وعسى الموضوع يوصل لمسئولين في مصر يقدروا يساعدوا وأولهم طبعًا المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، واللي المبادرة دي تحت رعايتها".

واختتم المسافر إلى روسيا على العجلة رسالته، قائلًا: "تعب أكتر من 14 شهر مهدد إنه يروح عالفاضي لو الأزمة حاليًا متحلتش، وربنا يعلم حجم التعب والمجهود اللي اتعملوا عشان أقدر أكمل طريقي في حاجة بحبها برغم من صعوبته ومخاطره وردود فعل الناس السلبية في معظم الأحيان، إلا إن إيماني بربنا وبنفسي وبكل اللي حواليا وبيدعموني من أول يوم مخلي لسه عندي أمل في إني أوصل موسكو.. بالعجلة".