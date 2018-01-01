فيديو| "سيلفي" على سلم "مول" يتسبب في وفاة طفلة.. "سقطت من ذراع الأم"

توفت فتاة صغيرة عمرها 10 أشهر، بعدما سقطت من ذراع أمها أثناء صعودها على السلم الكهربائي لأحد المراكز التجارية "مول".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطفلة سقطت من ذراع أمها من الطابق الثالث، بعدما انشغلت الأم بالتقاط صورة سيلفي، خلال تواجدها على سلم كهربائي داخل مول تجاري في الهند.

وفور سقوط الرضيعة نقلتها أمها على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاتها في مدينة سري جانجاناجار، شمال غرب الهند.

وبحسب شهود عيان من المتسوقين، سقطت الرضيعة حينما طلب الزوج من الأم التقاط صورة "سيلفي" لهما سويًا، ما تسبب في افتقاد الأم لتوازنها، وسقوطها من المنقطة الفارغة بين السلم الكهربائي، والسور المجاور له.