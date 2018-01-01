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بالصور| "السنافر" و"ذا شارك" في مهمة لتجميل الحياة داخل العراق

منذ 43 دقيقة
"السنافر" و"ذا شارك" في العراق

"السنافر" و"ذا شارك" في العراق

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

لجأ الفنان العراقي، مخلد حبيب، إلى الشخصيات الكارتونية لتجميل الواقع الصعب داخل بلاده خلال السنوات الماضية.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، دمج مخلد حبيب الشخصيات الكارتونية الشهيرة، مثل "السنافر" و"ذا شارك"، في صنع صور أكثر إشراقًا للمناطق التي شهدت حروبًا ونزاعات في العراق.

وذكرت الصحيفة أن استخدام حبيب للشخصيات الكارتونية يجعل من أكثر اللحظات سوءًا ربما تبدو سعيدة.

وقال مخلد، الذي يعمل دكتور صيدلي، ويتخذ من الرسم هواية له، إنه يحاول دومًا النظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وجعل الناس يبتسمون عن طريق مزج الفن بالواقع.

أضاف مخلد: "أحاول خلق رسومات رائعة وجميلة في المشاهد المحزنة لبلدي".

ونشرت الصحيفة عدة صور من أعمال حبيب، مثل شخصيات كارتونية على صور الأدخنة والحرائق.

وتابع الفنان العراقي: "أسعى إلى إيصال رسالتي حول ما يحدث داخلا لعراق بصورة خفيفة وتحمل شيئًا من السعادة إلى المتلقي".

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