فيديو| سائق متهور يثير الرعب على طريق سريع في أمريكا

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اليوم PM 06:11
حادث سيارة

حادث سيارة

كتب: الوطن

ألقت شرطة ولاية ويسكنسن الأمريكية القبض على سائق سيارة في الأسبوع الماضي، بعد خروج شاحنته "البيك أب" عن مسارها على أحد الطرق السريعة.

ورصدت كاميرات المراقبة للطريق، انحراف الشاحنة عن طريقها، لتعلو الحاجز الأسمنتي في منتصف الطريق، وتحطم عدد من أعمدة إنارة، قبل أن يتمكن سائقها من إيقافها والسيطرة عليها، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ولم يسفر الحادث، الذي وقع في 4 مايو الجاري، عن أي إصابات، وألقت الشرطة القبض على السائق، عقب إخضاعه لاختبار رصانة، والتأكد من عدم تناوله لأي مخدر أو كحوليات أثناء قيادة مركبته.

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