"كوميكس" تذاكر المترو: "مش هينفع نكمل.. أنا من المرج وانتي من حلوان"

أصبحت السخرية والكوميديا هي عادة المصريين مع كل زيادة تحدث في الأسعار لاسيما السلع الأساسية التى لا غنى عنها، وكان أخرها ارتفاع تذاكر المترو أمس الذى أثار جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

استقبل المصريون الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر المترو، والتي طبقت أمس الجمعة، بحملات من السخرية والكوميديا ملأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "الكوميكس" الساخرة حول الزيادة التي فرضتها وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق اعتبارًا من أمس الجمعة، لتبدأ من 3 جنيهات لأول 9 محطات و5 جنيهات من 9 محطات، حتى 16 محطة، وبـ7 جنيهات لأكثر من المحطة 17 حتى بقية الخطوط .

ورصدت ''الوطن'' بعض التعليقات المصورة التي ترصد ردود الأفعال تجاه القرار الأخير.