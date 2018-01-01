آخر الأخبار

بالصور| "كفيف" يبرع في إصلاح السيارات

بالصور| "كفيف" يبرع في إصلاح السيارات

باصور| "أشيك كلب في العالم".. مظهره يتكلف 28 ألف جنيه إسترليني شهريا

باصور| "أشيك كلب في العالم".. مظهره يتكلف 28 ألف جنيه إسترليني شهريا

بالفيديو| نجاة أم ورضيعها من مطاردة مجموعة فهود برية بأعجوبة

بالفيديو| نجاة أم ورضيعها من مطاردة مجموعة فهود برية بأعجوبة

دراسة: "الفشخرة الكدابة" لا تبني أسرة

دراسة: "الفشخرة الكدابة" لا تبني أسرة

بالفيديو| نجاة أم ورضيعها من مطاردة مجموعة فهود برية بأعجوبة

أمس PM 10:33
نجاة أم ورضيعها من مطاردة مجموعة فهود برية

نجاة أم ورضيعها من مطاردة مجموعة فهود برية

كتب: الوطن

تمكنت عائلة فرنسية من النجاة من موت محقّق، بعد أن لاحقتها مجموعة من الفهود البرية، أثناء تجولهم في متنزه سفاري بهولندا.

وأظهرت لقطات الفيديو، الذي صوّرته سيارة كانت موجوده في المكان بالصدفة، ملاحقة الفهد للعائلة، في أثناء خروج أفرادها لالتقاط الصور خارج السيارة، وفي لقطة دراماتيكية، حملت امرأة طفلها وقامت بالركض ومحاولة إبعاد الفهد المتأهب.

ويتوافد السياح على متنزه سفاري "بيكسي بيرجن"؛ لمشاهدة الحيوانات البرية وهي تتجوّل، من داخل سياراتهم.

ولكن العائلة الفرنسية، المكوّنة من 5 أشخاصٍ لم تتبع تعليمات المتنزه، وتسلقت هضبة للاقتراب من الفهود وتصويرها؛ ما استفز الحيوانات المتوحشة، التي طاردت العائلة المكوّنة من 5 أشخاص، بينهم طفلان.

وأصابت أفراد العائلة المتهورة حالة من الذعر عندما تقدّم منهم فهد متحفز؛ ما دفعهم إلى الإسراع بالعودة للسيارة، وسط استغراب شديد من المصوّر الذي التقط الواقعة من السيارة التي تقف خلفهم.

ولم يُصَبْ أيٌّ من أفراد العائلة بأذى.

أخبار متعلقة

خلال رحلة سفاري.. فهد يخطف طفلا ويلتهمه

خلال رحلة سفاري.. فهد يخطف طفلا ويلتهمه

نجاة الفريق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال ببنغازي

نجاة الفريق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال ببنغازي

نجاة راكب أمواج بـ"أعجوبة" من سمكة قرش مفترسة

نجاة راكب أمواج بـ"أعجوبة" من سمكة قرش مفترسة

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

كيف تحصل على زيادة في راتبك رغم رفض رئيسك في العمل؟

كيف تحصل على زيادة في راتبك رغم رفض رئيسك في العمل؟

طلب الزيادة في الراتب يعد من أصعب المهام التي تُصادف الموظف في حياته المهنية، لكن حتى إذا قوبل الطلب برفض الرئيس في العمل
في كشف لغز "مذبحة الرحاب".. "الكلب راح فين؟"

في كشف لغز "مذبحة الرحاب".. "الكلب راح فين؟"

انطلق مجموعة المتعاطفين في البحث عن "ببلاوي" الكلب المملوك لأسرة الرحاب، التي تم العثور علي أفراد الأسرة الخمسة قتلى، دون أن ترجح التحقيقات حتي الآن شبهة القتل
مكافأة لمصرى اكتشف ثغرة فى «فيس بوك»

مكافأة لمصرى اكتشف ثغرة فى «فيس بوك»

للمرة الثالثة كافأت إدارة موقع «فيس بوك» المهندس الشاب محمد عبدالعاطى، ابن محافظة الأقصر، بإدراجه فى قائمة الشرف الخاصة بالباحثين الأمنيين لعام 2018
صور| "عايز انجح الله يخليك".. حيل الطالب المصري للهروب من الامتحان

صور| "عايز انجح الله يخليك".. حيل الطالب المصري للهروب من الامتحان

تحت شعار "ما تسيبش الورقة فاضية.. يعنى تكتب أي حاجة تملا بيها الورقة".. يحاول طلاب الجامعات، الذين أصبحت بالنسبة لهم الامتحانات مجرد إجراء روتيني.....
"مصر الأرخص".. تعرف على أسعار تذاكر المترو في العديد من بلدان العالم

"مصر الأرخص".. تعرف على أسعار تذاكر المترو في العديد من بلدان العالم

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، للحفاظ على استمرار المرفق وتحسين جودته فضلًا عن تعويض الخسائر، مشددًا على أن الوزارة تعمل