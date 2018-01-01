بالفيديو| نجاة أم ورضيعها من مطاردة مجموعة فهود برية بأعجوبة

تمكنت عائلة فرنسية من النجاة من موت محقّق، بعد أن لاحقتها مجموعة من الفهود البرية، أثناء تجولهم في متنزه سفاري بهولندا.

وأظهرت لقطات الفيديو، الذي صوّرته سيارة كانت موجوده في المكان بالصدفة، ملاحقة الفهد للعائلة، في أثناء خروج أفرادها لالتقاط الصور خارج السيارة، وفي لقطة دراماتيكية، حملت امرأة طفلها وقامت بالركض ومحاولة إبعاد الفهد المتأهب.

ويتوافد السياح على متنزه سفاري "بيكسي بيرجن"؛ لمشاهدة الحيوانات البرية وهي تتجوّل، من داخل سياراتهم.

ولكن العائلة الفرنسية، المكوّنة من 5 أشخاصٍ لم تتبع تعليمات المتنزه، وتسلقت هضبة للاقتراب من الفهود وتصويرها؛ ما استفز الحيوانات المتوحشة، التي طاردت العائلة المكوّنة من 5 أشخاص، بينهم طفلان.

وأصابت أفراد العائلة المتهورة حالة من الذعر عندما تقدّم منهم فهد متحفز؛ ما دفعهم إلى الإسراع بالعودة للسيارة، وسط استغراب شديد من المصوّر الذي التقط الواقعة من السيارة التي تقف خلفهم.

ولم يُصَبْ أيٌّ من أفراد العائلة بأذى.