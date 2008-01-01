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سرقة بذلة "آيرون مان" الحديدية

اليوم PM 12:02
سرقة بذلة "آيرون مان" الحديدية

سرقة بذلة "آيرون مان" الحديدية

كتب: وكالات

تمكن بطل سلسلة "أفنجر" الشهيرة "آيرون مان" من إنقاذ الأرض أكثر من مرة هو ورفاقة الخارقين في عالم الكوميكس والسينما، لكنه لم يقدر على حماية بذلته الحديدية من السرقة في أرض الواقع.

تجري شرطة لوس أنجلوس الأمريكية حاليا تحقيقات بشأن سرقة بذلة الرجل الحديدي "آيرون مان"، والتي تم الاستعانة بها في أول أجزائه من إنتاج عام 2008، بحسب "سبوتنيك".

وتم الإبلاغ عن السرقة في 8 مايو الجاري، والتي وقعت في شارع وايدنر، في حي باتشوما في لوس أنجلوس، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية. 

وتقدر قيمة بذلة الرجل الحديدي المسروقة بـ 325 ألف دولار أمريكي.

ويظهر "آيرون مان" في الجزء الثالث والجديد من أفلام "أفنجرز"، الذي يحمل عنوان "Avengers: Infinity War"، والمعروض حاليا في السينمات حول العالم.

و"آيرون مان" هو واحد من أبرز شخصيات قصص "مارفل" المصورة، وتم عرض 3 أجزاء من أفلامه، وكان آخرها في عام 2013.

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