"بوزن سيارة متوسطة الحجم".. تعرف على أكبر عملة مالية في العالم

من غير المعروف متى بدأ سكان جزيرة "ياب"، وهي جزيرة صغيرة في ميكرونيزيا، في استخدام أقراص الحجر الجيري العملاقة كعملات مالية، لكن أموالهم الحجرية الفريدة كانت موجودة منذ قرون ولا تزال قيد التداول اليوم.

والعلمة الرسمية لجزر ميكرونيزيا هي الدولار الأمريكي، ولكن في جزيرة ياب يستخدم الناس أيضاً شكلاً غير عادي من النقود يتمثل في أقراص ضخمة من الحجر الجيري، يعادل وزن بعضها وزن سيارة متوسطة الحجم.

وتوجد المئات من هذه الأقراص المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة، بعضها يقع خارج الفنادق، والبعض الآخر مُخزن في الغابة، لكن معظمها محفوظ في بنوك من الأحجار تقع في كل قرية تقريباً.

كما أن هناك ما يقدر بـ 13000 قرص من الأحجار المتداولة في ياب، يتراوح قطرها بين 30 سم و3.50 متر، ويتم تحديد قيمتها بحسب حجمها.

قال الدكتور سكوت فيتزباتريك، أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة أوريجون: "ليس من الواضح حقاً متى حدث ذلك، لكن الأساطير تتحدث عن ملاح مشهور قام بالتجول في بالاو ووجد الحجر الجيري هناك. وطلب الملاح من رجاله نحت الحجر على شكل سمكة، ثم نظر إلى القمر، وذكّره الحجر بالألوان البراقة المشرقة للقمر. لذا أمر رجاله بنحت الحجر على شكل قرص القمر وثقبه من المنتصف حتى يتمكنوا من نقله".

وبعد مدة قليلة أصبحت الأقراص الحجرية شكلاً من أشكال العملات في الجزيرة. في البداية، كانت تُقدم كهدايا، ومع مرور الوقت، بدأت الأقراص الحجرية تستخدم كعملة، وكان الحجم هو العامل الرئيسي في تحديد قيمتها، ولكنه بالتأكيد لم يكن المعيار الوحيد.

ومن مميزات هذه العملة الفريدة من نوعها، حجمها الكبير وثقل وزنها الذي يجعلها صعبة النقل وعصية على السرقة، إضافة إلى إمكانية بقائها في مكانها حتى لو تغير مالكها، وفقًا لما نقله "موقع 24" الإماراتي عن موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.