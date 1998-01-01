"ياهو" تنافس "واتس آب" و"ماسنجر" بتطبيق مراسلة جديد

طرحت شركة "ياهو" تطبيقا جديدا للمراسلات الفورية سرا، والغرض منه منافسة تطبيق "واتس آب" عن طريق طرح ميزات جديدة.

وتجاوز عدد مستخدمي تطبيقات المراسلة الفورية حول العالم الـ 5 مليارات مستخدم نشط شهريًا العام الماضي، وتستحوذ التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك" (واتسآب وفيسبوك ماسنجر)على ملياري مستخدم وحدها، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

وأسم تطبيق ياهو الجديد هو "Squirre"، ومصمم للعمل على هواتف iOS وأندرويد، وفقًا لما نقله موقع "سبوتنيك" عن موقع "Techcrunch" المختص في أخبار التقنية.

ومن مميزات التطبيق انه يركز بشكل خاص على الأصدقاء والعائلة ومجموعات العمل التي ترغب في تبادل الرسائل ومشاركة الصور والوسائط الأخرى.

والأمر المختلف في تطبيق "ياهو" أنه لا يسمح بالدخول إلى المجموعات إلا عن طريق الدعوة فقط، أي أن المستخدم يدعو الأشخاص الذين لديهم رابط، ولا يكون هناك حاجة إلى استخدام جهات الاتصال الخاصة كجزء من عملية اختيار أعضاء المجموعة الجدد.

وأول من أكتشف وجود التطبيق موقع "AndroidPolice" المختص بأخبار التقنية.

وأكدت شركة Oath التابعة لياهو Yahoo، أن التطبيق حاليا في وضع الاختبار.

وصرح متحدث عن الشركة: نبحث دائمًا عن طرق إبداعية لإضافة قيمة إلى حياة أعضائنا". وأضاف: "نعمل عن كثب وبشكل متكرر لاختبار أفكار منتجات جديدة تعتمد على الأبحاث ودراسة متطلبات السوق. نجري حاليًا تجربة تطبيق مراسلة جديد يركز على تحسين تواصل المجموعات في الحياة اليومية.

والجدير بالذكر أن شركة "ياهو" كانت قد أطلقت تطبيق Yahoo Messenger، لأول مرة منذ 20 عامًا، عام 1998، وكان أحد أوائل العوامل المحركة القائدة في مجال الرسائل الفورية.