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دراسة: تجار المخدرات يوصلون الكوكايين للمنازل أسرع من البيتزا

دراسة: تجار المخدرات يوصلون الكوكايين للمنازل أسرع من البيتزا

دراسة: تجار المخدرات يوصلون الكوكايين للمنازل أسرع من البيتزا

منذ 19 دقيقة
دراسة: تجار المخدرات يوصلون الكوكايين للمنازل "أسرع من البيتزا"

دراسة: تجار المخدرات يوصلون الكوكايين للمنازل "أسرع من البيتزا"

كتب: وكالات

وجدت دراسة أجراها المسح العالمي للمخدرات لعام 2018، أن ثلث متعاطي الكوكايين حول العالم يؤكدون أن توصيل الجرعات إلى المنزل أصبح فعالا جدًا، لدرجة الحصول عليه "بسرعة أكبر من البيتزا".

وأوضحت الدراسة أنه أصبح مثل السلع الأخرى، ويتوقع تسليم المخدرات بسرعة أكبر لمنازل المزيد والمزيد من الأشخاص، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وكشفت الدراسة الاستقصائية التي فحصت نمط حياة 130 ألف مدمن للمخدرات و15 ألف مدمن للكوكايين خاصة في 44 بلدا، أفاد 30.3% بأن هنالك إمكانية للحصول على الكوكايين خلال نصف ساعة فقط، في حين أن نصف عمليات توصيل البيتزا تتم في الإطار الزمني نفسه.

وأوضح التقرير أن نصف مدمني الكوكايين في البرازيل (44.9%)، لم يضطروا للانتظار لأكثر من نصف ساعة من أجل الحصول على الطلب.

وفي أوروبا، تصدرت هولندا القائمة من خلال تسلم 39.6% من المدمنين للمخدرات بسرعة قياسية، أما في الجزر البريطانية، فقد تم الإبلاغ عن التسليم السريع للمنازل في أكثر من ثلث المناطق البريطانية (36.6%)، والاسكتلندية (37.4%).

ويحرص تجار المخدرات بجانب تقديم أفضل المنتجات عالية الجودة للفوز بقلوب عملائهم عليهم تحسين الخدمة أيضًا.

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