اكتشاف "محيط غامض" يحتوي على كائنات حية جديدة

عثر فريق من الباحثين على عشرات من الأنواع البحرية، التي لم تكن معروفة سابقا، في منطقة الشفق الغامضة على عمق ألف قدم تحت سطح المحيط حول برمودا.

واكتشف العلماء في تلك المنطقة النادرة 100 نوع جديد، تشمل القشريات الصغيرة وعشرات الأنواع الجديدة من الطحالب و"المرجان الأسود"، الذي يصل ارتفاعه إلى مترين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

واكتشف الباحثون المنطقة لأول مرة في شهر مارس الماضي، بعد أن أطلقت المنظمة البريطانية لاستكشاف المحيطات "Nekton" بعثتها الاستكشافية، والتي قادها علماء من جامعة أكسفورد.

وصرح "أليكس روجرز"، أستاذ علم الأحياء في جامعة أكسفورد ومدير Nekton: "تمت دراسة المياه حول برمودا بشكل جيد نسبيا لعدة عقود، ولم نكن نتوقع بالتأكيد مثل هذا العدد الكبير والاختلاف في الأنواع الجديدة".

ووفقًا لأليكس، فإن النتائج تشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من أنواع المحيطات ذات التنوع الأكبر، أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

وشارك أكثر من 80 عالمًا من 12 معهدا للبحوث البحرية، في عملية اكتشاف العشرات من الأنواع الجديدة في أعماق برمودا، حيث وجد فريق البحث غابة طحلبية ضخمة على قمة جبل تحت الماء، على بعد 24 كم قبالة ساحل برمودا.

واحتوت المنحدرات في المنطقة تجمعات من الشعاب المرجانية الملتوية وسرطان البحر الأصفر والأسماك الصفراء الوردية وغيرها من الحيوانات المتنقلة.

ويعمل العلماء على نشر ما يقارب 20 ورقة علمية لاستعراض الأنواع، مع الاحتفاظ بجميع العينات في برمودا، وتنسيقها في حوض أسماك هناك ومتحف وحديقة الحيوان.

ومن المتوقع ان تكون المهمة القادمة للمجموعة هي المحيط الهندي في وقت لاحق من هذا العام، حيث تستكشف مناطق تحت الماء حول جزر المالديف وموريشيوس وسيشيل وأندمان وسومطرة.

ويرجح الباحثون بأن المياه العميقة يمكن أن توفر ملجأ لبعض الأنواع من سطح المحيط الحار، حيث أن تغير المناخ يغير نظامها البيئي.