بالفيديو| الشرنوبي يقدم أغنية اعتزال حسام غالي.. ومغردون: خلصت الحكاية

حسام غالي
نشرت قناة "الأهلي" الرسمية عبر "يوتيوب"، أغنية بمناسبة اعتزال لاعب النادي الأهلي حسام غالي، وذلك قبل مهرجان اعتزاله غدا الجمعة، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، بين فريقي الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي.
وقدم الأغنية، الفنان محمد الشرنوبي، وأهداها له الكاتب أيمن بهجت قمر، ولحنها الفنان عمر مصطفى.
وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من رواد "تويتر وفيس بوك"، لتأتي الكثير من التعليقات للتعبير عن حزن الجماهير حول اعتزال غالي كالتالي: "يعنى خلاص خلصت الحكاية؟ حرفيا كان كل بوست بشوفه بيتكلم عن اعتزالك عينيا كانت بتدمع"، "كان نفسي يلعب كأس عالم السنادي لأنه قائد"، "سنة الحياة بس اسمك اتحفر في التاريخ ضمن أساطير النادي الأهلي ربنا يوفقه ومن نجاح لنجاح دايما"، "وداعا يا أفضل من لمس كرة القدم وداعا يا كابيتانو".
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