العلماء يختبرون عقارا جديدا للتخلص من إدمان الكحول

نجح علماء من جامعة تكساس الأمريكية في اختبار عقار جديد يساعد على التخلص من الإدمان على الكحول.

ولاكتشاف تأثير هذا الدواء، أجرى العلماء تجارب على عدد من الفئران والحيوانات المخبرية التي كانوا قد عودوها سابقا على استهلاك كميات من الكحول يوميا، وبعد حقنها بهذا العقار بمدة لاحظوا أن أجسادها بدأت تدريجيا بالتخلص من أعراض الإدمان، وجهازها العصبي أصبح أكثر نشاطا، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح الباحثون أن عقار JVW-1034 الجديد يتميز عن بقية الأدوية الأخرى المخصصة لعلاج الإدمان بفعاليته العالية وقلة تأثيراته الجانبية على الجهاز العصبي، فهو لا يستهدف مناطقا معينة في الدماغ، بل يعمل على معالجة الطفرات الجينية في الجسم التي تتسبب بالإدمان.

وأشاروا إلى أن الدواء يخضع حاليا لاختبارات دقيقة لدراسة تأثيره على كافة أعضاء الجسم، وفي حال نجاح الاختبارات من المتوقع أن يطرح في الأسواق قريبا.